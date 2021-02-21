تخفيضات 50% ... الغرفة السياحية تعلن موعد انتهاء مبادرة شتى فى مصر

قال الدكتور حسام هزاع ، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن جائحة كورونا نتج عنها تأثير سلبى كبير على مستوى دول العالم فى قطاع السياحة سواء فى التنقلات ، الطيران ، والإقامة .





وأوضح " هزاع " ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أنه من المتوقع عند وصول اللقاح لأكبر عدد من الدول سينتج عنه زيادة حركة السياحة الدولية وتعود لطبيعتها لكافة دول العالم.





وأشار إلى أن مبادرة شتى فى مصر بدأت بالاتفاق بين غرفة المنشأت الفندقية ، وزارة الطيران ، السياحة والآثار والذى ساهم بدوره فى إنعاش حركة السياحة وانخفضت معها تذاكر الطيران السياحية بنسب تخفيض 50% ومن المقرر أن تنتهى 28 فبراير من الشهر الجارى، وكانت الغرفة للفرد 3 نجوم 300 جنيه ، أما فى 5 نجوم 750 جنيها.





ولفت إلى أن هناك دولا كثيرة فى أوروبا منعت السياحة لديها بعد جائحة كورونا والتى قامت بتأثيرها على قطاع السياحة بشكل عام فى دول العالم ، مشيرأ إلى أن الدول عمومأ تقرر استئناف حركة الطيران بناءأ على عدة عوامل تتوقف على وزارة الصحة لديهم ومتطلبات الفترة القادمة وخططهم فى قطاع السياحة .











