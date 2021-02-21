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رياضة

سيد عبد الحفيظ: هدفنا صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:33 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض مواجهة صعبة أمام سيمبا، بطل تنزانيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو فريق قوي ومنظم ويتمتع بجماهيرية كبيرة في بلاده، لكننا نثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، التي يبحث فيها الفريق عن حسم صدارة المجموعة.


وقال عبد الحفيظ إن فريق سيمبا يتمتع بقدرات فنية عالية هذا الموسم، وحقق فوزا مهما خارج ملعبه في المباراة الأولى من منافسات دوري المجموعات، ونحن نضع ذلك في اعتبارنا، وقام الجهاز الفني بدراسة الفريق بشكل جيد خلال الأيام الماضية.


وأضاف: «سيمبا التنزاني استعد لمواجهة الأهلي بشكل جيد، من خلال الدخول في معسكر مغلق منذ يوم الجمعة الماضي، فضلا عن الدعم الجماهيري الضخم المتوقع حضوره، وكلها عوامل تزيد من صعوبة هذه المباراة».


واستكمل: «لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي في التعامل مع ظروف المباراة؛ سواء من حيث قوة المنافس أو متغيرات الطقس وارتفاع الرطوبة، ونحن نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ومميزة في مشوار البحث عن صدارة المجموعة».


وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن مباراة سيمبا التنزاني من أهم مباريات المجموعة، ونأمل أن يكون التوفيق حليفا للاعبين والجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية.


ونفى عبد الحفيظ في ختام تصريحاته، تلقي النادي الأهلي أي إخطار أو شكوى من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تتعلق بمباراة المريخ السوداني الأخيرة، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين الناديين، وكذلك العلاقات المتميزة بين مصر والسودان بشكل عام، موضحا أنه في تواصل مستمر مع مدير الكرة بنادي المريخ السوداني بعد سفر بطل السودان من القاهرة؛  للاطمئنان على الفريق واللاعبين.
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