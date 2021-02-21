برلماني: العالم يثمن تجربة مصر في مكافحة الإرهاب وتشييد المشروعات القومية العملاقة

أكد النائب مجدي الأمير، عضو مجلس النواب، أن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بالتجربة المصرية الناجحة وغير المسبوقة في تاريخ البشرية، وهي مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود، وفي نفس الوقت الاتجاه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد.





وقال "الأمير" في بيان، الأحد، إنه رغم الأهمية الكبيرة لمختلف القضايا التي استعرضها السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الباكستاني محمود قرشي، وزير خارجية باكستان، إلا أنه استوقفني تأكيد وزير خارجية باكستان على أهمية القضاء على الإرهاب والتطرف، وهو ما تتجه اليه مصر وأنه يمكن الاستفادة من التجربة المصرية.





وأكد النائب مجدى الأمير أن هذه الكلمات من وزير خارجية باكستان تؤكد ليس نجاح مصر في هزيمة الإرهاب نيابة عن العالم كله ولكن تؤكد أن مصر قدمت للعالم كله نموذجًا متفردًا، ففي الوقت الذى يبذل فيه صقور وأبطال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية قصارى جهدهم لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود تسير مصر نحو تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع انحاء البلاد بإنجاز المشروعات القومية العملاقة، والتي أصبحت نموذجًا رائعًا يحظى باهتمام كبير من جميع المسئولين العالميين خلال زيارتهم لمصر، بل إن هناك عددًا من دول العالم طالبت من مصر الاستفادة من تجربتها فى تشييد المشروعات القومية العملاقة.





وكان وزير الخارجية السفير سامح شكري قد أكد أن مصر وباكستان تواجهان الفكر المتطرف، مشيرًا إلى وجود طرح مغلوط للدين الإسلامي ما ينشر التطرف، لكن مصر وباكستان لهما دور بارز في مكافحة التطرف، خاصة الدور البارز الذى يلعبه الأزهر الشريف ودوره خلال الفترة المقبلة وبدوره قال وزير خارجية باكستان محمود قريشي إن بلاده فقدت 83 ألف ضحية بسبب الإرهاب في بلادنا، مؤكدًا أهمية القضاء على الإرهاب والتطرف بتقديم التضحيات وهزيمة الإرهاب لتطهير بلادنا وهو ما تتجه له مصر أيضًا، مشيرًا إلى أن البلدين يمكنهم الاستفادة بقدراتهم لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتعصب.