تفاصيل اعتداء مدرب الأهلي على أحد أقارب مدرب منتخب مصر وتحقيق عاجل فى الواقعة

فتح اتحاد كرة اليد تحقيقا عاجلا فى واقعة اعتداء طارق محروس المدير الفنى لفريق الأهلى على أحد أقارب الإسبانى روبرتو جارسيا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد.



وعلم صدى البلد أن هشام نصر رئيس اتحاد اليد تلقى شكوى رسمية من قبل جارسيا مدرب منتخب مصر ضد مدرب الأهلى بشأن اعتداءه على أحد أقاربه خلال التواجد لمتابعة مباراة الأهلى أمام الزمالك مساء الخميس الماضى.



وتعود الواقعة إلى قيام أحد أقارب جارسيا بمصافحة لاعبي الزمالك بعد الفوز على الأهلى واحتفل معهم وهو ما أثار غضب مدرب الأهلى عند محاولته مصافحة لاعبي الأهلى وقام بصفعه وهو الأمر الذى أثار غضب مدرب الفراعنة جارسيا وقرر تقديم شكوى ضد ما فعله مدرب الأهلى.



ومن المقرر أن يحسم اتحاد اليد مصير شكوى جارسيا مدرب المنتخب تجاه طارق محروس خلال الساعات المقبلة مستعينا بتقرير مراقب المباراة.



يذكر أن الزمالك نجح فى الفوز على الأهلى بنتيجة 28/27 فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري محترفي اليد.