لافتة للنظر بشكل إيجابي.. وزيرة الصحة تشيد بمؤسسة العمل الإكلينيكي

قالت الدكتور هالة زايد ، وزيرة الصحة ، إن الدكتور حسام حسنى قاد مجموعة عمل من خيرة أطباء مصر لوضع بروتوكولات للمريض المصرى وتحديثها ، بشكل أثار استحسان كل الأوساط العملية.





وأضاف الدكتور هالة زايد، خلال كلمتها المذاعة على فضائية اكسترا نيوز، أن الدكتور حسام حسنى كان حريصا على النشر العلمى طول جائحة كورونا .





ووجهت وزيرة الصحة ، الشكر لهذا الرجل على عطائه الطبى والعلمى طوال فترة جائحة كورونا ، قائلة: "إننا نسعى لاستثمار هذا العطاء العلمي ليس فقط فى مرض تنفسي مثل فيروس كورونا وإنما فى كافة الأمراض" .



