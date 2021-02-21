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لافتة للنظر بشكل إيجابي.. وزيرة الصحة تشيد بمؤسسة العمل الإكلينيكي

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:07 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ريهام فيكتور
قالت الدكتور هالة زايد ، وزيرة الصحة ، إن الدكتور حسام حسنى قاد مجموعة عمل من خيرة أطباء مصر لوضع بروتوكولات  للمريض المصرى وتحديثها ، بشكل أثار استحسان كل الأوساط العملية.

وأضاف الدكتور هالة زايد، خلال كلمتها المذاعة على فضائية اكسترا نيوز، أن الدكتور حسام حسنى كان حريصا على النشر العلمى طول جائحة كورونا .

ووجهت وزيرة الصحة ، الشكر لهذا الرجل على عطائه الطبى والعلمى طوال فترة جائحة كورونا ، قائلة: "إننا نسعى لاستثمار هذا العطاء العلمي  ليس فقط فى مرض تنفسي مثل فيروس كورونا وإنما فى كافة الأمراض" .

وتابعت وزيرة الصحة، أن مؤسسة العمل الإكلينيكي التى قام بتنظيمها الاستاذ الدكتور حسام حسنى كانت لافتة للنظر بشكل ايجابى جدا ومن هذا المنطلق يجعلنا حريصين فى المتابعة للتميز الإكلينيكي لكل الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
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