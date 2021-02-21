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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 46 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:39 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران علي مدار اليوم الأحد، 46 رحلة جوية تنقل على متنها أكثر 3 آلاف راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 46 رحله جويه بمعدل 31 رحله دوليه إلى كل من من بغداد، نادجمينا، كازبلانكا، لاجوس ، ابوجا، أبوظبي ، لندن، باريس ، موسكو ، اسطنبول ، امستردام ،دبي ، روما ، عمان ، ميلانو ، الخرطوم ، بيروت ، الشارقة، عنتيبي ، اديس ابابا ، و 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ومرسي علم ، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 311‪5 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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