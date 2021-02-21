الفاتيكان لم تسلم من كورونا.. عجز بميزانية العام الجاري بـ50 مليون يورو

توقعت دولة الفاتيكان في بيان اليوم عجزًا في ميزانية العام الجاري، بقيمة 50 مليون يورو (5ر60 مليون دولار) بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وبينت الفاتيكان في بيانها، أن وزارة الاقتصاد تتوقع إيرادات خلال العام الحالي بقيمة 260 مليون يورو ومصروفات بقيمة 310 ملايين يورو نتيجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.





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وتتوقع الفاتيكان الحصول على حوالي 47 مليون يورو من محرك جمع التبرعات العالمي بيترز بنس منها حوالي 17 مليون يورو سيتم صرفها على هيئة منح ويتبقى منها حوالي 30 مليون يورو.





ومن المحتمل أن يبلغ العجز في ميزانية الفاتيكان في حال عدم وجود إيرادات محرك التبرعات، بنحو 80 مليون يورو، و تنوي الفاتيكان تغطيته بالسحب من احتياطاتها المالية.





وانخفضت إيرادات الفاتيكان حوالي 48 مليون يورو مقارنة بعام 2019 نتيجة تراجع عائدات التجارة والخدمات والعقارات والتبرعات.