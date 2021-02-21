ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الفاتيكان لم تسلم من كورونا.. عجز بميزانية العام الجاري بـ50 مليون يورو

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:00 م
الفاتيكان
الفاتيكان
Advertisements
وكالات
توقعت دولة الفاتيكان في بيان اليوم عجزًا في ميزانية العام الجاري، بقيمة 50 مليون يورو (5ر60 مليون دولار) بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 

وبينت الفاتيكان في بيانها، أن وزارة الاقتصاد تتوقع إيرادات خلال العام الحالي بقيمة 260 مليون يورو ومصروفات بقيمة 310 ملايين يورو نتيجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

اقرأ أيضا:

وتتوقع الفاتيكان الحصول على حوالي 47 مليون يورو  من محرك جمع التبرعات العالمي بيترز بنس  منها حوالي 17 مليون يورو سيتم صرفها على هيئة منح ويتبقى منها حوالي 30 مليون يورو.

ومن المحتمل أن يبلغ العجز في ميزانية الفاتيكان في حال عدم وجود إيرادات محرك التبرعات، بنحو 80 مليون يورو، و تنوي الفاتيكان تغطيته بالسحب من احتياطاتها المالية.

وانخفضت إيرادات الفاتيكان حوالي 48 مليون يورو مقارنة بعام 2019 نتيجة تراجع عائدات التجارة والخدمات والعقارات والتبرعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها

الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه ويليام يشتعل مجددًا والسبب "إهانة للملكة"

تعرف على العوامل المساعدة لنجاح عملية الحقن المجهري