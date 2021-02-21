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فن

بعد وفاة أبيها وجدها.. رنا رئيس مهنئة شقيقها بعيد ميلاده: رجلي الوحيد

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:15 م
رنا رئيس و شقيقها
رنا رئيس و شقيقها
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ندى فكري
هنأت الفنانة رنا رئيس شقيقها بعيد ميلاده ونشرت صورة لهما، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رنا قائلة: "أعلم أن ما نمر به صعب! أنت رجلي الوحيد! أنا أحبك وأهتم بك وأحترمك يا طفلي.. الذي لم يعد طفلًا. لكن ستظل إلى الأبد وستكون دائمًا طفلي ورجلي! رغم كل ما يحدث الآن! أتمنى لك عيد ميلاد سعيد لأنك تستحقها عشان عندك أطيب وأحن قلب حبيبي ، ربنا دائما معنا يا أخي".

يذكر أن أعلنت الفنانة رنا رئيس عن وفاة جدها وأبيها منذ أيام. 

وقالت رنا رئيس: "أبويا وحته مني عماد رئيس في ذمة الله".

وأعلنت رنا عن وفاة جدها أيضا عبر حسابها على إنستجرام. 

وقالت رنا: "توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا وجدي وصاحبي وكل حياتي وحبيب أيامي محمد دسوقي، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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