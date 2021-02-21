مكافحة كورونا: إضافة أدوية لبروتوكولات علاج الفيروس.. واللجنة الأولى من نوعها في الوطن العربي

الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مؤتمرا صحفيا بشأن مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد. عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، و





وجاءت أبرز التصريحات كالتالى:





لجنة كورونا الأولى من نوعها في الوطن العربي لمكافحة الفيروس.. تفاصيل





قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وزارة الصحة دعمت اللجنة بشكل كبير وبكل ما تملك، وكانت هذه اول لجنة علمية خاصة بكورونا في الوطن العربي، موضحا أن اللجنة لديها رؤية مسبوقة، والهدف الاساسي لها عمل اول بروتوكول موحد لعلاج الفيروس مع ظهور اول حالات مصابة في مصر.





وتابع خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة ورئيس اللجنة العالمية بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن التحدي الذي واجه اول الحالات التي دخلت مستشفى النجيلة هي خطة العلاج الذي سنتبعه، مشيرا إلى ان اول مجموعة من المصابين استمر علاجهم 45 يوما لعدم وجود خط علاج واضح.





واوضح انه تم بعدها وضع اول بروتوكول موحد لمرضى كورونا، مشيرا الي ان مصر بمختلف محافظتها ومستشفياتها يتم تطبيق بروتوكول واحد بها وهو بروتوكول وزارة الصحة المصرية.





واكد انه تم وضع 4 بروتوكولات مختلفة ليست نتيجة لفشلهم وانما لتحديث البروتوكول، وهدفه هو متابعة كل ما هو جديد رغم كم الضغط سواء الشعبي او الاعلامي لتغيير بعض الادوية، مشددا على ان الهدف الاساسي لكل جهود الوزارة هو ارضاء المصريين وشفاءهم









رئيس لجنة مكافحة كورونا: أبحاث وزارة الصحة منتشرة في المجلات العالمية





قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن دواء ريمديسيفير نال ثقة الجميع في فترة معينة، مشيرا إلى أن أبحاث وزارة الصحة اثبتت أن ريمديسيفير له فعالية في وقت معين ويكون فعال لمرضى معينين، وعلى هذا الأساس تم تغيير بروتوكول العلاج.





وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا"، خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة بشأن مستجدات كورونا، أنه يتم تحديث بروتوكول علاج شهر نوفمبر حتى الان، تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ولكن طموح الوزارة وصول هذه البروتوكلات إلى أبحاث علمية تفيد العالم أجمع، عن طريق كبري المجالات العالمية.





وأشار حسان حسنى، إلى أن جميع الأبحاث العلمية للصحة المصرية أصبحت منتشرة في كبري المجالات العالمية، سواء كان نتائج بروتوكول العلاج أو نتائج أبحاث أو نتائج ملازمة للمتعافين، مضيفا أن كل تلك الامور سوف ترفع من قيمة الدولة المصرية حول العالم.





لجنة مكافحة كورونا: إضافة عدد من الأدوية لبروتوكولات علاج فيروس كورونا





قال دكتور حسام حسنى ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن التحديث لا يعنى التغيير فى البروتوكول وإنما هناك بعض الأدوية التى سيتم إضافتها به .





وأضاف دكتور حسام حسنى ، خلال كلمتة المذاعة اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا ، أن هناك بعض الدراسات التى تمت بالمستشفيات المصرية والعالمية من خلالها تم اضافة بعض الأدوية إلى بروتوكولات العلاج .





وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إلى أنه لن يتم حذف أى علاج كان موجود فى بروتوكول نوفمبر 2020 ، لافتا إلى أنه كان بروتوكول ناجح جدا ولم يكن هناك أى أعراض جانبية منه .





وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أن هذه الأدوية لم تظهر كفائتها كوقاية ولكن ما زالت الدراسات مستمرة عليها .





الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين





قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن قمة أولوياتنا فى الوقت الحالى تحديث بروتوكولات ثم الاجتماع مع كل المنظمات الموجودة داخل وزارة الصحة المصرية.





وأضاف الدكتور حسام حسنى ، خلال حواره ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن وزارة الصحة المصرية تسعى لتحديث كافة البروتوكولات وتقديمها للمواطن المصرى وتدريب الأطباء على هذه البروتوكولات المحدثة فى جميع افرع الطب.





وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى أن لنا هدف واحد وهو صحة المصريين ، منوهًا إلى أن الرئيس السيسى قدم رسالة في منتهى القوة للمصريين " بأن مصر قوية ووزارة الصحة المصرية قوية " .





وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه فى عز الجائحة التى نواجهها بكافة الجهود البشرية والمالية، نفتتح مستشفيات على جميع ربوع مصر وهى رسالة لجميع المصريين أن مصر قوية وقادرة.



