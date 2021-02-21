شاهد: إنجى وجدان تشارك متابعيها بصورة لها مع ريهام أيمن

وعلقت إنجى زجدان على الصورة قائلة " ابتسم دائما # انتي_جميلة_زي_مانتي ".
كان أول ظهور لـ إنجى وجدان كممثلة على شاشة التليفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي (تامر وشوقيه).
كما شاركت في فيلم (اتش دبوور) وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت.
وكانت ريهام قد شاركت في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.
يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت.