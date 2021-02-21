ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ما حكم تحديد نوع الجنين؟ أمين الفتوى يجيب

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:39 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء جمال
ورد سؤال للدكتور محمد شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تقول صاحبته: "ما حكم تحديد نوع الجنين.. إذا كان عندهم بنات ويريدون ولدا؟".


قال الدكتور محمد شلبى ردا على السؤال: "إن تحديد نوع الجنين جائز، وليس فيه تعارض مع مشيئة الله، لأنه نفسه من المشيئة وليس فيه ادعاء علم ما فى الأرحام".


وأوضح الدكتور محمد شلبى أن تحديد علم ما فى الأرحام يشمل الزرق والصحة والمرض والغذاء وأشياء كثيرة جدا ومنها نوع الجنين، فهذا التحديد جائز ولا شيء فيه.


حكم تحديد نوع الجنين بالحقن المجهري
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعا تحديد نوع الجنين، منوها إلى أنها مجرد احتمالات والخالق والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق بالمولود بشكل قطاع، كما أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيئا به، استدلالا لقول الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال.


وأشار إلى أن تحديد نوع الجنين، إذا كان على المستوى الفردي ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، ومن يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.


ضوابط تحديد نوع الجنين
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع تحديد جنس ونوع الجنين.


ووضع المركز، فى فتوى له عن حكم تحديد نوع الجنين، عدة ضوابط لا بد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا التحديد، منها: أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا التحديد، كأن تكون ذريته كلها بنين وهو يريد البنات، أو العكس، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى، وألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة ملحة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.


وأوضح أنه ينبغى على الزوجين أن يتوكلا على الله عز وجل، وأن يدركا أن هذا العمل من قبيل الأخذ بالأسباب، وأن نجاح هذا من عدمه متوقف على مشيئة الله عز وجل وإرادته.


وأشار إلى أن طلب الجنس المعين من الولد له أصل شرعي، حيث يقول الله تعالى على لسان سيدنا زكريا- عليه السلام-: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا}) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا}.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإفتاء: الإنجاب عن طريق طفل الأنابيب جائز شرعًا ولكن بشرط

حكم تحديد نوع الجنين.. دار الإفتاء تجيب

حكم منع الزوجة من زيارة أهلها .. اعرف رأي الشرع

حكم تحديد نوع الجنين بالحقن المجهري.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

3 تحذيرات من موسيماني للاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

صورة نادرة من حفل عيد ميلاده.. فريد شوقي برفقة فنانات الزمن الجميل

شاهد.. لحظة اشتعال محرك طائرة 777 بعد طيرانها بدقائق

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

من أفضل موديلات تويوتا.. سعر كورولا 2015 في سوق المستعمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاهد.. أول صورة من الجيل الجديد لـ هوندا HR-V

وفاة مريضة أمريكية بـ كورونا بعد عملية زرع رئة مزدوجة.. والسبب متبرعة مصابة