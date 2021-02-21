تعليم الإسكندرية تناقش الاستعداد للفصل الدراسي الثاني وامتحانات الفصل الأول





وأشار سعد إلى أن موعد امتحان الصف الرابع الابتدائي يوم ٢٨ فبراير والصف الخامس الابتدائي يوم ١مارس والصف السادس الابتدائي يوم ٢ مارس الصف الأول الإعدادي يوم مارس الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس، وأن زمن الامتحان ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها، وإن الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد ورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.





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وأوضح سعد أن امتحانات الصفوف الأول والثاني والثانوي، سوف تعقد في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس ٢٠٢١، وسوف تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للطلاب التي تم تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لبقية الطلاب بلجان مراقبة ومؤمنة حسب جدول الامتحان.





وأضاف سعد أن الصفوف الدراسية من KG1 حتى الصف الثالث الابتدائي لا توجد امتحانات للطلاب بهذه المراحل الدراسية في نظام التعليم الجديد، وسيتم الاعتماد على نظام التقييم للانتقال للصف الأعلى، أما الصف الثالث الإعدادي سوف يتم عقد امتحان يوم ٧ من مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد متعدد التخصصات فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط.





وأكد أن امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي سوف تعقد يوم الأحد الموافق ٢٨ من فبراير الجاري وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٤ من مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.





ووجه سعد أن تكون امتحانات التعليم الفني على شقين وهما الامتحانات العملية والمعملية – الامتحانات التحريرية الامتحانات مع تخفيض الزمن المخصص لأدائها حتى يتم الانتهاء من هذه الامتحانات بمعدل زمني يومي لا يتعدى الثلاث ساعات يوميًّا على أن تعقد الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٢٧ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١١على أن يكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومي بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المادة العلمية بالمنزل لأداء هذه الامتحانات، وذلك بمدارس التعليم الفني (نظام السنوات الثلاث – نظام إعداد مهني – نظام التعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الخمس.





وسيتم استكمال أداء الامتحانات العملية والمعملية للطلاب الذين بدءوا هذه الامتحانات قبل إجازة نصف العام، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية وخلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٢٧وحتي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١١.





وشدد على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تواجد الطلاب داخل المدارس وأثناء إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وذلك في حضور مديري عموم المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية وإدارة شئون الطلاب وإدارة الإحصاء ومركز المعلومات وإدارة الأمن وإدارة الاتصال السياسي وإدارة المتابعة وتنسيق المتابعة وإدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية.