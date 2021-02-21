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أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يلتقي عددا من الشركات العالمية بمعرض IDEX 2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:05 م
وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي يلتقي عدد من الشركات العالمية
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كريم الخطيب
شارك المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، في فعاليات افتتاح معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021" والمقام بمدينة أبو ظبى في الإمارات خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، وقد عكس الافتتاح التنظيم الفريد والمتميز للمعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة المشاركين، كما عكس افتتاح المعرض التقدم الهائل الذى وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التصنيع العسكري بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات المتطورة.

وخلال فعاليات اليوم الأول من المعرض قام الوزير "مرسي"  بجولة بالمعرض تفقد خلالها عددا من أجنحة الدول المشاركة من مختلف الدول حيث قام بالإطلاع على المنتجات والمعدات العسكرية المعروضة، وذلك في إطار المشاركة الثالثة على التوالي لوزارة الإنتاج الحربي في المعرض، حيث كان للوزارة مشاركة متميزة في نسختيّ عام 2017 و2019، كما التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي على هامش اليوم الأول بطارق نوبار ممثل شركة "Rolls Royce" ، و Mile Pejcic ممثل شركة "TRB" بالبوسنة والهرسك والتي تعمل في مجال الأسلحة الصغيرة والطابات والقنابل  40 مم.

كما تم استقبال جون مارك بيدان رئيس شركة تاليس الدولية بالشرق الأوسط العاملة في مجال تصنيع أجهزة الإتصال ذات التكنولوجيا العالمية داخل جناح "الإنتاج الحربي" بالمعرض.

جدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك فى الجناح المصري بمعرض "IDEX 2021"  من خلال منتجاتها العسكرية المختلفة من أسلحة وذخائر ومعدات والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي بأعلى دقة وكفاءة.

وإلى جانب زيارة الوزير "مرسي" للأجنحة المختلفة بالمعرض من المقرر أن يلتقي وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال أيام المعرض عدد من القيادات العسكرية حول العالم ورؤساء عدد من الشركات المشاركة فى "IDEX 2021" الذي يمثل فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربي لعقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، وذلك من خلال عرض إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي التصنيعية والتكنولوجية والفنية فى مجال التصنيع العسكري إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما سيتم دعوة الشركات إلى المشاركة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021"  المقرر إقامته فى مصر نهاية العام الجاري وذلك بعد النجاح الذى حققه فى دورة عام ٢٠١٨.
وزير الإنتاج الحربي يلتقي عددا من الشركات العالمية بمعرض IDEX 2021
وزير الإنتاج الحربي يلتقي عددا من الشركات العالمية بمعرض IDEX 2021
وزير الإنتاج الحربي يلتقي عددا من الشركات العالمية بمعرض IDEX 2021
وزير الإنتاج الحربي يلتقي عددا من الشركات العالمية بمعرض IDEX 2021
وزير الإنتاج الحربي يلتقي عددا من الشركات العالمية بمعرض IDEX 2021
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