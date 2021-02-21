وزير الإنتاج الحربي يلتقي عددا من الشركات العالمية بمعرض IDEX 2021

شارك المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، في فعاليات افتتاح معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021" والمقام بمدينة أبو ظبى في الإمارات خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، وقد عكس الافتتاح التنظيم الفريد والمتميز للمعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة المشاركين، كما عكس افتتاح المعرض التقدم الهائل الذى وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التصنيع العسكري بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات المتطورة.





وخلال فعاليات اليوم الأول من المعرض قام الوزير "مرسي" بجولة بالمعرض تفقد خلالها عددا من أجنحة الدول المشاركة من مختلف الدول حيث قام بالإطلاع على المنتجات والمعدات العسكرية المعروضة، وذلك في إطار المشاركة الثالثة على التوالي لوزارة الإنتاج الحربي في المعرض، حيث كان للوزارة مشاركة متميزة في نسختيّ عام 2017 و2019، كما التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي على هامش اليوم الأول بطارق نوبار ممثل شركة "Rolls Royce" ، و Mile Pejcic ممثل شركة "TRB" بالبوسنة والهرسك والتي تعمل في مجال الأسلحة الصغيرة والطابات والقنابل 40 مم.





كما تم استقبال جون مارك بيدان رئيس شركة تاليس الدولية بالشرق الأوسط العاملة في مجال تصنيع أجهزة الإتصال ذات التكنولوجيا العالمية داخل جناح "الإنتاج الحربي" بالمعرض.





جدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك فى الجناح المصري بمعرض "IDEX 2021" من خلال منتجاتها العسكرية المختلفة من أسلحة وذخائر ومعدات والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي بأعلى دقة وكفاءة.



