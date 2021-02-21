تعاون بين مستشفى شفاء الأورمان وجامعة جنوب الوادي لدعم مرضى السرطان

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، الدكتور عادل رشاد عميد كلية العلاج الطبيعي فى جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود الشاذلي وكيل الكلية، والدكتور محمد عثمان أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، لبحث التعاون المستقبلى بين الجامعة والمستشفى لدعم مرضى الأورام بمحافظات الصعيد بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.





وخلال الزيارة أجرى الوفد جولة فى أقسام المستشفى المختلفة لتعريفهم بسلسلة النجاحات التى تمت داخل أقسام علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعى، وبنك الدم وغرف العمليات ومعمل الباثولوجى والصيدلية الإكلينيكية، وغيرها من الأقسام التى تقدم فيها المستشفى خدمات مميزة لكافة المرضى.

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