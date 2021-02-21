قضية جديدة.. قرار من محكمة قصر النيل بشأن الفنانة رانيا يوسف

قررت محكمة جنح قصر النيل، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف في دعوى ثانية مقامة ضدها لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي على خلفية تصريحاتها عن "المؤخرة والحجاب" في إحدى القنوات التلفزيونية، لجلسة ٢٨ فبراير.
وكانت المحكمة قضت ببراءة الفنانة في دعوى اخرى مقامة ضدها لاتهامها بذات الاتهامات.
وأقام محامي بالنقض جنحة مباشرة أمام الجنح قال فيها إنه في غضون شهر يناير 2021 فوجئ الشعب المصري والعربي كله بحلقة من أحد البرامج أذيعت على قناة الرشيد العراقية وظهرت فيها رانيا يوسف قائلة "إن ... كل النجمات بارزة لست الوحيدة ولكن ... مميزة وحلوه) وتابعت "لما يكون عندك حاجة حلوه بتخبيها ولا بتبينها.. أنا ببينها ) ثم أردفت بأية قرآنية ( وأما بنعمة ربك فحدث).