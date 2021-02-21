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حوادث

قضية جديدة.. قرار من محكمة قصر النيل بشأن الفنانة رانيا يوسف

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:19 م
رانيا بوسف
رانيا بوسف
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنح قصر النيل، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف في دعوى ثانية مقامة ضدها لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي على خلفية تصريحاتها عن "المؤخرة والحجاب" في إحدى القنوات التلفزيونية، لجلسة ٢٨ فبراير.

وكانت المحكمة قضت ببراءة الفنانة في دعوى اخرى مقامة ضدها لاتهامها بذات الاتهامات.

وأقام محامي بالنقض جنحة مباشرة أمام الجنح قال فيها إنه في غضون شهر يناير 2021 فوجئ الشعب المصري والعربي كله بحلقة من أحد البرامج أذيعت على قناة الرشيد العراقية وظهرت فيها رانيا يوسف قائلة "إن ... كل النجمات بارزة لست الوحيدة ولكن ... مميزة وحلوه) وتابعت "لما يكون عندك حاجة حلوه بتخبيها ولا بتبينها.. أنا ببينها ) ثم أردفت بأية قرآنية ( وأما بنعمة ربك فحدث).
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