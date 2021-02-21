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رياضة

الدوري المصري.. معسكر مغلق لسموحة استعدادا لمواجهة المصري

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:38 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
يختتم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة اليوم استعداداته لمواجهة المصرى المقرر لها غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدورى، والتى يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية. 

ويسعى سموحة لحصد نقاط المباراة الثلاث كعادة الفريق للمنافسة على المربع الذهبى في جدول الدورى،ويحتل سموحة المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة .

وكان الفريق قد تلقى اخطارا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسلبية مسحة كورونا التى أجريت قبل 72 ساعة من المباراة.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم قبل الدخول فى مسعكر مغلق الليلة، بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة لمنع تعرض اللاعبين للأرهاق خاصة فى ظل ضغط المباريات.

ويعلن أحمد سامى عقب انتهاء التدريب الختامى قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم اللقاء والتى ستضم 20 لاعبًا فقط لأسباب فنية.

ويضع أحمد سامى المدير الفنى للموج الأرزق الرتوش النهائية علي الخطة التي سيواجه بها فريق المصرى غدا ، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم والذي يشمل بعض الجمل التكتيكية التي ينوي سامى الاعتماد عليها في اللقاءبالإضافة إلى خضوع مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق لإختبار أخير فى تدريب اليوم لتحديد مدى امكانيه مشاركته فى المباراة من عدمه.
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