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أخبار البلد

وزارة التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوي تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا في 13 محافظة

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:44 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار حالة الاستعداد القصوى في مختلف المحافظات، تعامل فريق برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة مع 97 حالة من الكبار بلا مأوى وعدد 131 طفلا على مدار يومين في 13 محافظة مستهدفة بالبرنامج.

وقامت فرق الشارع التابعة للبرنامج  القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بتقديم مجموعة كبيرة من خدمات الإسعاف والإغاثة للاطفال والكبار بلا مأوى، حيث تم توزيع وجبات غذائية على الحالات كما تم توزيع ملابس لعدد 40 حالة وعدد 50 بطانية وإجراء إسعافات أولية لعدد 30 حالة وتم نقل الحالات التى تحتاج لعلاج مكثف إلى أقرب مستشفى وكذلك تم نقل الحالات التى توافق على الإيواء إلى دور الرعاية.
وزارة التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوي تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا في 13 محافظة
وزارة التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوي تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا في 13 محافظة
وزارة التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوي تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا في 13 محافظة
وزارة التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوي تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا في 13 محافظة
وزارة التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوي تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا في 13 محافظة
وزارة التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوي تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا في 13 محافظة
وزارة التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوي تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا في 13 محافظة
وزارة التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوي تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا في 13 محافظة
وزارة التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوي تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا في 13 محافظة
وزارة التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوي تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا في 13 محافظة
وزارة التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوي تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا في 13 محافظة
وزارة التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوي تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا في 13 محافظة
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