وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، بحضور الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لاستعراض آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.





وأعلنت وزيرة الصحة والسكان عن تكليف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مستشارًا لوزير الصحة للتميز الإكلينيكي، للاستفادة من خبراته في تحقيق التميز الإكلينيكي لجميع التخصصات الطبية التي تقدم للمرضى بمستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، لافتة إلى أنه سيقوم بالإشراف على وضع برتوكولات العلاج الخاصة باللجان العلمية لقرارات نفقة الدولة وقوائم الانتظار، ووضع بروتوكولات علمية موحدة بمختلف التخصصات الطبية وتدريب الأطقم الطبية عليها.





ووجهت هالة زايد، الشكر لرئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأعضاء اللجنة لما يبذوله من جهد خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن اللجنة تنقعد بشكل دائم لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد ووضع بروتوكولات التشخيص والعلاج للمرضى وتحديثها بشكل مستمر وفق أسس بحثية وعلمية وتطبيقها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تدريب جميع الأطقم الطبية عليها، كما وجهت الشكر لجميع أساتذة الطب واستشاريي وزارة الصحة والجامعات المصرية لما بذوله من عطاء طبي وعلمي خلال مواجهة الجائحة.





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ولفتت الوزيرة إلى جهود اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في وضع أولويات اللقاحات التي تحصل عليها مصر لاختيار الأفضل، والفئات المستحقة لتلقي اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى تلقي الأطقم الطبية الجرعة الأولى للقاح بمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية وتلقى الجرعة الثانية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية خطيرة على الذين تلقوا اللقاح.





وأشارت الوزيرة إلى تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا" وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي، كما سيتم استقبال دفعة من لقاح "سينوفارم خلال ساعات، لافتة إلى أن مصر أول دولة في أفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية، كما أشارت إلى أن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طواريء من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فاعلية اللقاحات ومأمونيتها.





وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني للمواطنين الأسبوع المقبل لبدء تلقي الفئات المستحقة لقاحات فيروس كورونا المستجد من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، مشيرة إلى أنه تم توفير أماكن مخصصة لتلقي اللقاحات للمواطنين بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية.





من جانبه توجه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة لعلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على ثقتها وتقديم الدعم الدائم للجنة خلال مواجهة الجائحة.





واستعرض حسام حسني خلال المؤتمر مراحل وضع بروتوكولات التشخيص والعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة حتى الوصول إلى نسخته الحالية، وتحديث البروتوكول وفقًا لتطورات الوضع الوبائي والأبحاث والدراسات العلمية التي يتم إجراؤها وذلك من خلال الاعتماد على الأدوية الأكثر فاعلية في علاج المصابين.





ولفت حسام حسني إلى أنه تم نشر نتائج الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بنتائج بروتوكولات التشخيص والعلاج في كبرى المجلات العلمية الدولية، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان قادت مصر خلال جائحة فيروس كورونا على مستوى بروتوكولات العلاج والأبحاث العلمية، كما تم تدريب الأطباء بوزارة الصحة والجامعات المصرية على طرق تطبيق البروتوكولات.





وأشار إلى أن مصر شهدت وضع غير مسبوق في الدول العربية من خلال تشكيل اللجنة العلمية ووضع بروتوكولات موحدة وبتوقيتات زمنية محددة لعلاج فيروس كورونا المستجد وتطبيقها بجميع مستشفيات مصر.