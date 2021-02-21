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أخبار العالم

لأول مرة منذ أسابيع.. الإمارات تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:49 م
الإمارات تسجل انخفاضا
الإمارات تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، انخفاضا نسبيا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت أقل من 2500 إصابة وذلك لأول مرة منذ أسابيع عديدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 197,701 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، مما ساهم في الكشف عن 2,250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أدنى حصيلة منذ أسابيع.

وأضافت الصحة الإماراتية أن جميع الإصابات الجديدة حالاتها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 370,425 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 11125 حالة.

وأشارت الوزارة الإماراتية إلى شفاء 3648 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 359,697 حالة.

وشددت الصحة الإماراتية على أهمية التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.
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