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محافظات

توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بدمياط وطب الأزهر

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:54 م
توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
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زينب الزغبي
وقعت مديرية الشئون الصحية بدمياط، بروتوكول تعاون مع كلية الطب جامعة الأزهر لتبادل  الخبرات الطبية بين الجانبين في عدد من التخصصات الطبية، وذلك بحضور الدكتور محمود ميدان عميد كلية الطب جامعة الأزهر.

وشهد توقيع البروتوكول، كلا من الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب جامعة الأزهر بنات والدكتور عصام طمان وكيل كلية الطب جامعة الأزهر بنين والدكتور عزت عطوة وكيل كلية الطب جامعة الأزهر بنين عن كلية الطب جامعة الأزهر والدكتور محمد بدران وكيل المديرية والدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات و الدكتور أحمد عريف مدير إدارة الاعلام والتعليم والاتصال الصحي عن مديرية الصحة بدمياط.

من جانبه صرح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، بان هذا الحدث ذي أهمية بالغة لما له من تأثير كبير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث يتيح البروتوكول الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الأزهر في مجالات العمل ومناظرة الحالات و التدريب والبحث العلمي بمستشفيات مديرية الصحة بدمياط.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بدمياط، ان المريض الدمياطى هو المستفيد الاول من توقيع هذا البرتوول لانه سيحصل على خدمة طبية متميزة ووجود امكانيات طبية وكوادر بشريه كلا في تخصصة.

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