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محافظات

استقرار الطقس بدمياط والسماح لمراكب الصيد بالخروج للصيد

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:08 ص
حالة الطقس في سيناء
حالة الطقس في سيناء
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زينب الزغبي
شهد محافظة دمياط اليوم، استقرارا ملحوظا في حالة الطقس ، بعد أن تعرضت مدن وقرى محافظة دمياط ، على مدار الأيام الماضية لموجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة بسرعة الرياح وبرودة شديدة في الطقس.

وعلى صعيد آخر، أعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج بمحافظة دمياط ،استقرار حالة الطقس  والسماح لمراكب الصيد بالخروج لرحلات الصيد مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحتزازية لاى تقلبات في الطقس.

جاء ذلك عقب أن تعرضت المحافظة لموجه من الطقس الشئ على مدارالايام الماضي  وغرق الشوارع بمياة الأمطار وتسبب في شلل تام في الحركة المرورية في مختلف أنحاء المحافظة وانسداد البالوعات في الشوارع وتراكم مياه الامطار.

يذكر أن محافظة دمياط قد رفعت درجة الاستعداد القصوى  لمواجهة موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة مؤخرا والدفع بسيارات شفط مياه الأمطار لشفط تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية لتيسير حركة السير ومع تعليمات بالاستعداد لمواجهه اي طوارئ قد تحدث نتيجة لتساقط الغزير لأمطار.

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