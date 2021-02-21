استقرار الطقس بدمياط والسماح لمراكب الصيد بالخروج للصيد

شهد محافظة دمياط اليوم، استقرارا ملحوظا في حالة الطقس ، بعد أن تعرضت مدن وقرى محافظة دمياط ، على مدار الأيام الماضية لموجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة بسرعة الرياح وبرودة شديدة في الطقس.



