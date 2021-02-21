إنجي خطاب تنصح متابعيها: عاشر أصيلا إن جار عليك الزمن يجود

وجهت الفنانة إنجي خطاب رسالة لـ متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت إنجي صورة لها وعلقت قائلة: "عاشر أصيلا إن جار عليك الزمن يجود".

وشاركت إنجي خطاب في مسلسل "وش تاني"، مع كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.







وشاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.









وحقق مسلسل " كلبش " في جزئيه الأول والثاني نجاحًا كبيرًا، وقام ببطولته أمير كرارة هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكي وأحمد حلاوة وهالة فاخر ومحمود البزاوى ودينا فؤاد ريم ومصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.







