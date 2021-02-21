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محافظات

محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أعمال تطوير قرية محلة أبو علي

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:28 م
محافظ الغربية ونواب
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون تطوير قرية محلة أبو علي
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احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى جاهدةً لتطوير العديد من القرى بجميع المراكز في ظل الإمكانات المتاحة.


جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم، الأحد، بقرية محلة أبو علي يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والنائب محمد مرعي، والنائب حامد جهجه، والنائب محمود الشامي، والنائب إبراهيم الديب، والنائبة سامية توفيق، واللواء حاتم زين العابدين، ومديري مديريات الخدمات. 




بدأ محافظ الغربية جولته بتفقد تدبيش ترعة بحر الملاح ضمن أعمال تنفيذ الكورنيش في كلا الاتجاهين، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع الثورة، موجهًا بإزالة جميع البلدورات المتعرجة ووضعها بشكل مستقيم يسمح بتوسعة الطريق.


كما تابع المحافظ أعمال تغطية مصرف نمرة ٥ غرب، كوبري السلخانة، رصف طريق المحلة المنصورة القديم والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق، موجهًا بسرعة الانتهاء من رصف الطريق، إقامة بلدورات في منتصف الطريق وتوفير خدمة مرورية لتنظيم الحركة المرورية.


وخلال الجولة، استمع الدكتور طارق رحمي لمطالب أهالي القرية، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدراسة تطوير محطة مياه الشرب القائمة، كما وجه مديرية الري بإغلاق وصيانة فورية لكوبري البحر القديم عقب حدوث هبوط بقدر ٥ سم، وكذلك توجيه شركة الكهرباء بإيصال خط كهرباء إضافي تجنبًا لانقطاع الكهرباء عن مستشفى منار الحكمة التابعة لجمعية كفالة الطفل اليتيم، والمقامة بالجهود الذاتية.


واختتم المحافظ جولته بتفقد منشية البكري، كورنيش المنطقة الصناعية ونفق سكة قطور، حيث تمت مناقشة تطوير النفق ومنطقة سكة قطور، بجانب توفير دعم مالي لتطوير منطقة الوزارية.


رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ ممدوح النجار، رئيس حي أول المحلة، والأستاذ أحمد المغاوري، رئيس حي ثان طنطا.
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أعمال تطوير قرية محلة أبو علي
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أعمال تطوير قرية محلة أبو علي
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أعمال تطوير قرية محلة أبو علي
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أعمال تطوير قرية محلة أبو علي
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أعمال تطوير قرية محلة أبو علي
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