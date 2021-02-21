ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المجلس القومي للمرأة بالمنيا 20 ألف استمارة لقرى مبادرة حياة كريمة

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:43 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة بالمنيا 20 الف استمارة لقرى مبادرة حياة
Advertisements
ايمن رياض
عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع وبحضور الأعضاء لمناقشة أنشطة الفرع فى ضوء المستجدات على جميع الأصعدة وخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 

وقال الدكتورة منال أبو سمرة بأن الفرع يستعد لاستلام 20 ألف استمارة بطاقة رقم قومي مجانية  سوف توجه جميعها لقرى مبادرة حياه كريمة بالمحافظة وسيبدأ العمل عليها من 23 فبراير الجارب بواقع 5 أيام أسبوعيا، كما سبق حيث قام الفرع باستصدار 20 الف بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات في الفترة من شهر يوليو  إلى نوفمبر 2020. 

اقرأ المزيد:

كما ناقش الاجتماع توجيه خدمة تدريب الفتيات والسيدات على حرف الخياطة والأشغال اليدوية بمشغل الفرع إلى القرى التي تتبع المبادرة بهدف  التمكين الاقتصادي لهن.

وأشارت أبو سمرة إلى أن الفرع أعد قاعدة بيانات للسيدات غير القادرات بقرى حياة كريمة استعدادا لحصولهن عل معاش من بيت الزكاة التابع لمشيخة الأزهر الشريف إلى جانب عقد ندوات توعية بالمبادرة الرئاسية في القرى والنجوع يحاضر فيها الأعضاء لشرح الهدف منها وأهميتها فى إحداث تغيير بالقرى المصرية على جميع الأصعدة وفى مختلف القطاعات وحث المواطنين على التعاون الإيجابي والفعال للاستفادة القصوى من المبادرة.

كما يستمر الفرع فى تقديم أنشطته بالتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وتوجيه الحالات إلى عيادة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف بالمجان بمعهد أورام المنيا.
 
وأيضا تم وضع المشكلة السكانية من بين أولويات جدول الأعمال لخطورتها ولما توليها الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية من اهتمام بالغ في هذه الفترة حيث جعلها المجلس في مقدمة اهتماماته بما يقدمه من توعية بتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وسبل معالجتها والحد منها. 

كما ناقش الاجتماع مشكلة الهجرة غير الشرعية ورفع الرعى بالمشاكل المترتبة عليها وما يتطلبه من تقديم مساعدات وتيسيرات للشباب للحصول على مشاريع صغيرة وسيتم التواصل فى الفترة القادمة مع الجهات المختلفة المعنية بتقديم قروض حسنة أو ميسرة لإقامة هذه المشروعات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواجهة العنف ضد النساء الأبرز.. محافظ بني سويف يناقش جهود وأنشطة القومي للمرأة خلال عام

قومي المرأة بالشرقية يستخرج 6 آلاف بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات

القومي للمرأة بالمنيا ينفذ دورات تدريبية لدعم التمكين الاقتصادي للسيدات

ضمن مبادرة حياة كريمة .. تنفيذ قافلة سكانية شاملة بقرية بسطرة بمركز دمنهور

القومى للمرأة يشارك فى المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية

القومي للمرأة ببني سويف: استخرج 10 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات بمبادرة بطاقتك حقوقك

ترشيحاتنا

بسبب المجال الجوي.. الزمالك ينهي أزمة السفر إلى السنغال

براتب 19 ألف جنيه إسترليني.. الإعلان عن وظيفة بمقر إقامة ملكة بريطانيا.. هذه شروطها

بعد أنباء توقيعه للدحيل القطري.. تحرك زملكاوي جديد بشأن فرجاني ساسي

تفاصيل اعتداء مدرب الأهلي على أحد أقارب مدرب منتخب مصر وتحقيق عاجل فى الواقعة

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر

تعيش حالة قلق.. فيروس كورونا يحاصر ياسمين عبد العزيز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على قصة شعار بنتلي وسر أجنحته المتغيرة

بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم.. تعرف على تاريخه وأهدافه.. وهذه قصة «اللغات المهددة بالانقراض»

لأول مرة.. ظهور مرسيدس G-Class 4 × 4 موديل 2022 الجديدة