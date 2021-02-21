المجلس القومي للمرأة بالمنيا 20 ألف استمارة لقرى مبادرة حياة كريمة

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع وبحضور الأعضاء لمناقشة أنشطة الفرع فى ضوء المستجدات على جميع الأصعدة وخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وقال الدكتورة منال أبو سمرة بأن الفرع يستعد لاستلام 20 ألف استمارة بطاقة رقم قومي مجانية سوف توجه جميعها لقرى مبادرة حياه كريمة بالمحافظة وسيبدأ العمل عليها من 23 فبراير الجارب بواقع 5 أيام أسبوعيا، كما سبق حيث قام الفرع باستصدار 20 الف بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات في الفترة من شهر يوليو إلى نوفمبر 2020.





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كما ناقش الاجتماع توجيه خدمة تدريب الفتيات والسيدات على حرف الخياطة والأشغال اليدوية بمشغل الفرع إلى القرى التي تتبع المبادرة بهدف التمكين الاقتصادي لهن.





وأشارت أبو سمرة إلى أن الفرع أعد قاعدة بيانات للسيدات غير القادرات بقرى حياة كريمة استعدادا لحصولهن عل معاش من بيت الزكاة التابع لمشيخة الأزهر الشريف إلى جانب عقد ندوات توعية بالمبادرة الرئاسية في القرى والنجوع يحاضر فيها الأعضاء لشرح الهدف منها وأهميتها فى إحداث تغيير بالقرى المصرية على جميع الأصعدة وفى مختلف القطاعات وحث المواطنين على التعاون الإيجابي والفعال للاستفادة القصوى من المبادرة.





كما يستمر الفرع فى تقديم أنشطته بالتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وتوجيه الحالات إلى عيادة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف بالمجان بمعهد أورام المنيا.

وأيضا تم وضع المشكلة السكانية من بين أولويات جدول الأعمال لخطورتها ولما توليها الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية من اهتمام بالغ في هذه الفترة حيث جعلها المجلس في مقدمة اهتماماته بما يقدمه من توعية بتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وسبل معالجتها والحد منها.





كما ناقش الاجتماع مشكلة الهجرة غير الشرعية ورفع الرعى بالمشاكل المترتبة عليها وما يتطلبه من تقديم مساعدات وتيسيرات للشباب للحصول على مشاريع صغيرة وسيتم التواصل فى الفترة القادمة مع الجهات المختلفة المعنية بتقديم قروض حسنة أو ميسرة لإقامة هذه المشروعات.



