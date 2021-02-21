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تعليم

جامعة الفيوم: المدن الجامعية تستقبل الطلاب استعدادًا لبداية الفصل الدراسي الثاني

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:34 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تبدأ المدن الجامعية في استقبال الطلاب وتسكينهم استعدادًا لبداية الفصل الدراسي الثاني، وأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة 26/2/2021 في حين تبدأ إجراءات التسكين للطلاب ذوي القدرات الخاصة يوم الخميس 25/2/2021 وسط إجراءات احترازية مشددة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، وتوفير كافة السبل اللازمة التي تساعد الطلاب على تحصيلهم الدراسي. 

يذكر أن المدن الجامعية سوف تستقبل عدد 542 طالبًا، و805 طالبة من مختلف الكليات.



أنهت كلية الآداب جامعة الفيوم استعداداتها المكثفة لإتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول، المقرر لها السبت المقبل ٢٧ فبراير الجارى، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث أعلنت الكلية الجداول للطلاب، سواء مراحل الليسانس أو الدراسات العليا، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الامتحانات.

أعلن الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد الكلية أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستعقد حضوريا للطلاب وليس بنظام أون لاين، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب بصورة مبدئية، سواء لطلاب الدراسات العليا أو الليسانس.

وأضاف الدكتور أحمد عبد السلام أن الكلية وضعت جداول امتحانات الأجزاء العملى بالمقررات الدراسية أيضا، على أن يتم إتمامها للطلاب وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأكد عميد الكلية، أن الكلية ستراعى تقليل الكثافات داخل القاعات الامتحانية، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم منع التجمعات داخل حرم الكلية بمجرد الانتهاء من الامتحان والعمل على توجيه الطلاب بمنع التواجد.
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