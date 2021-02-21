جامعة الفيوم: المدن الجامعية تستقبل الطلاب استعدادًا لبداية الفصل الدراسي الثاني

تبدأ المدن الجامعية في استقبال الطلاب وتسكينهم استعدادًا لبداية الفصل الدراسي الثاني، وأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة 26/2/2021 في حين تبدأ إجراءات التسكين للطلاب ذوي القدرات الخاصة يوم الخميس 25/2/2021 وسط إجراءات احترازية مشددة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، وتوفير كافة السبل اللازمة التي تساعد الطلاب على تحصيلهم الدراسي.





يذكر أن المدن الجامعية سوف تستقبل عدد 542 طالبًا، و805 طالبة من مختلف الكليات.











