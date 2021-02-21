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أخبار العالم

وزير الصحة العراقي يحذر من خطر كبير يهدد النظام الطبي

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:57 م
وزير الصحة العراقي
وزير الصحة العراقي يحذر من خطر كبير يهدد النظام الطبي
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قسم الخارجي
حذر وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الأحد، من أن الزيادة بعدد الدخول للمستشفيات ينذر بخطر كبير، فيما أشار إلى أن ذلك سيؤدي لمشاكل كبيرة في النظام الصحي العراقي.


ووفقا لوسائل إعلام عراقية، قال التميمي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأحد: "لمسنا زيادة بالتزام المواطنين في ارتداء الكمامة"، مبينا أننا سجلنا زيادة بعدد الدخول للمستشفيات والمرضى الراقدين بعد دخول السلالة الجديدة.


وأضاف وزير الصحة العراقي، أن الزيادة المسجلة تنذر بالخطر، مشيرا إلى أن الفرق الصحية ستبدأ يوم غد بتطبيق تعليمات اللجنة العليا بفرض الغرامات على المخالفين.


وتابع التميمي قائلا إن الزيادة في الإصابات ستؤدي إلى مشكلات كبيرة في النظام الصحي العراقي"، لافتا إلى "أننا نمتلك الإمكانيات والقدرة على عمليات التشخيص وتوفير العلاج".


وأكد أن هناك ارتفاعا بعدد المرضى الراقدين في المستشفيات من 700 مريض إلى 1596 مريضا، وبعدد الحالات الحرجة من 123 حالة إلى 316 حالة، داعيا الجميع إلى "الالتزام بالتعليمات الصحية بشكل كامل"، مشددا على ضرورة اعتبار الكمامة جزءا لا يتجزأ من قيافة أي شخص.
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