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أخبار العالم

بريطانيا: فحوصات طبية متزايدة بعد رصد إصابة بسلالة "كورونا" شرقي البلاد

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:50 م
صدى البلد
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أ ش أ
 تخضع منطقة بمقاطعة /إسيكس/ شرقي بريطانيا لإجراءات فحوصات طبية متزايدة بعدما تم رصد حالة إصابة بسلالة متحورة من (كوفيد-19) التي أُُكتشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم /الأحد/، أن الهدف من الخطوة هو السيطرة على الانتشار المحتمل حدوثه لسلالة الفيروس بمنطقة /برينتوود/.

ونوه الموقع الإلكتروني للحكومة إلى أنه "يُجرى تحفيز الأشخاص الذين يعيشون بالمنطقة بصورة قوية لإجراء الفحص الطبي المتعلق بفيروس كورونا عندما يتوفر لهم ذلك، سواء ظهرت عليهم أعراض أو لم تظهر".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات لوزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أفادت بأن عدد حالات الإصابة في بلاده بسلالة (كوفيد-19) التي ظهرت في جنوب أفريقيا والبرازيل "على ما يبدو في انخفاض".

وحذر هانكوك من أنه في حال لم تستجب سلالات الفيروس للقاح المضاد، فإن ذلك من الواضح يمثل مخاطرة بالغة للغاية على برنامج التطعيم في البلاد، مشددًا أنه من المهم التزام اليقظة.


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