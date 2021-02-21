تعليم الوادي الجديد يحصد 3 مراكز بمسابقة الإذاعة المدرسية

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم ب الوادي الجديد ، اليوم الأحد، عن فوز قطاع تعليم المحافظة بمراكز متميزة على مستوى الجمهورية (القطاع الأول) بمسابقتي الإذاعة المدرسية ومعرض الطفولة عن العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ م.





وأكد الدكتور النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن إدارة الداخلة التعليمية حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الإذاعة المدرسية (القطاع الأول) مدرسة الشهيد أحمد المنسي الثانوية المشتركة، فيما حصدت إدارة الخارجة التعليمية مركزين بالإذاعة المدرسية، الثالث على مستوى الجمهورية (مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات)، المركز الرابع على مستوى الجمهورية (مدرسة السلام الابتدائية القديمة).

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وأضاف الدكتور النيلي، أن قطاع التعليم بالمحافظة حصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة معرض أعياد الطفولة.





وفي ذات السياق، أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، انه تم مواصلة قطاع التعليم بالمحافظة العمل على تنفيذ مجموعات التقوية للطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة، وجرى تنفيذ مجموعات تقوية لطلاب منطقة قرى الثمانين جنوب مركز باريس لتلاميذ الصف الأول الابتدائي.





وقال النيلي، في بيان صحفي، إن تنظيم مجموعة التقوية ينفذ مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وضمان سلامة الجميع حيث شهدت المجموعات تفاعل متميز ومنقطع النظير من جميع التلاميذ مع شرح المقاطع الصوتية وتكوين كلمات تنفيذ عدد من المسابقات البسيطة لخلق جو تنافسي بين التلاميذ.





ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، الشكر لجميع القائمين على العمل بمجموعات التقوية لمجهوداتهم المبذولة تجاه تنفيذ البرنامج والذي يهدف أولا وأخيرًا مصلحة الطالب وتحسين مستواه العلمي.





من جانب اخر اختتمت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدورة التدريبية التنشيطية للأئمة في اللغة العربية بمركز الخارجة.





وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إن المديرية أنهت دورة تدريبية لـ 50 إمامًا بمقر كلية الزراعة بمدينة الخارجة في اللغة العربية ضمن بروتوكول تعاون مع جامعة الوادي الجديد، لتدريب وتأهيل الأئمة.





وأضاف شاهين، أن الدورة استمرت لمدة 4 أيام وبدأت الأربعاء الماضي يوم 17 فبراير الجاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.