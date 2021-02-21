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أخبار البلد

هالة زايد تجري حركة ترقيات جديدة لقيادات وزارة الصحة

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:26 م
صدى البلد
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محمد غالي
أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاحد، عددًا من القرارات الوزارية، وذلك استكمالًا لحركة الترقيات التي تم إجراؤها أمس السبت.

ونص القرار الأول الذي حمل رقم (88) لعام 2021  على تكليف الدكتور خالد مجاهد،  مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، للعمل مساعدًا لوزير الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني بجانب عمله متحدثا رسميا للوزارة، وذلك لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية في التواصل المجتمعي وإبراز جهود الوزارة فى مختلف قطاعاتها وهيئاتها، فضلًا عن استحداث ملف التوعية والذي يخدم العديد من القضايا الصحية من ضمنها (جائحة فيروس كورونا المستجد، والتأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة) وذلك من خلال جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لوزارة الصحة والسكان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء القرار الوزاري الثاني الذي حمل رقم (87) لعام 2021، ونص على تكليف الدكتورة نيفين النحاس، مدير عام المكتب الفني للوزيرة، للقيام بتسيير أعمال الإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة والسكان، وذلك لمدة عام من تاريخ إصدار هذا القرار، بجانب عملها، نظرًا لجهودها المبذولة في متابعة جميع ملفات العمل بوزارة الصحة والسكان، وتواصلها الفعال بجميع الجهات والهيئات الدوليه.

كما نص القرار الثالث الذي حمل رقم (86) لعام 2021 نص على تكليف الدكتور  محمد أحمد عقاد،  استشاري الكلى الصناعي بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، للقيام بتيسير أعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الصحية والتمريض وذلك لمدة 3 أشهر من إصدار القرار.
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