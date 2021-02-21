ليا الشرف إني معاكوا.. ريهام سعيد توجه رسالة لصناع عمل وادي الجن

علقت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، على طرح البوستر الدعائى لمسلسل "وادي الجن" المقرر عرضه يوم 22 فبراير على إحدى المنصات الإلكترونية.





ونشرت ريهام سعيد، البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها بانستجرام، وعلقت موجهة رسالة لصناع العمل قائلة: "بالتوفيق لكل صناع العمل و بشكر المخرج حسام الجوهري و المنتج ايهاب بهجت و اشرف خليل المنتج المنفذ و فيراس و بشري اسعدتوني و كان ليه الشرف اني معاكوا".





يشار إلى أن مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، و منة إكرام، وعمر خالد، و انتاج شركة اي برودكشن و من بطولة مجموعة من كبيره جدا من المواهب القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا.





ويدور المسلسل في إطار كوميدي تشويقي عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف ثم تتطور الأحداث، ويقدم يوسف من خلال شخصية خالد دور لاعب بوكس وستاند آب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف ثم تتطور الأحداث بينه وبين الأبطال.





الموسم الأول من مسلسل وادي الجن يتكون من 7 حلقات سيعرض أسبوعيًا من خلال حلقة واحدة في الأسبوع مدتها تصل لساعة، من إخراج حسام الجوهري، وبطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.







