المقاولون العرب يحقق فوزا مثيرا على الجونة بنتيجة 3-2 في الدوري المصري

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على منافسه الجونة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي أقيمت اليوم بعد تأجيلها من الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.





وجاءت أهداف المقاولون العرب عن طريق محمد حمدي في الدقيقة 70 ، لويس هينستروزا في الدقيقة 75 ، عمر فتحي في الدقيقة 79 وبعدها سجل الجونة هدفين عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 84 ،85 من عمر اللقاء





وجاء تشكيل الجونة كالتالي:





حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.





خط الدفاع: محمد يكن، محمد نجيب، لؤي وائل وجونثان نجويم.





خط الوسط: نور السيد، سيرج آكا وعبالفتاح عموري.





خط الهجوم: محمود الشبراوي، إسلام عبد النعيم وإدريس مبومبو.





ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: إسلام طارق، عمرو السعداوي، زياد الجيوشي، ناصر ناصر، عمرو بركات، عبد الجواد، عربي بدر، محمد رجب وعمر السعيد.





بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :





محمود أبوالسعود ، وأمير عابد ومحمد سمير وخالد الحسيني وحسن الشامي وسيم نغموشي ويوسف الجوهري وكريم مصطفى وعبدالله ياسين وأحمد داودا ولويس أدوارد



