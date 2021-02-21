في مركب عم أحمد.. قصة هنيدي مع علاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي

كشف الفنان محمد هنيدي كواليس علاقة الصداقة التي جمعته بالفنان أشرف عبد الباقي والفنان الراحل علاء ولي الدين، موضحا أنهم كانوا يواظبون على السهر والخروج سويا بصفة شبه يومية.





وأوضح هنيدي خلال حواره في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، أنه تعرّف أولا على علاء ولي الدين في المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن يبدأ أي منهما في مجال التمثيل، ثم تعرّف على أشرف لاحقا في الإسكندرية.





وأضاف: "أنا كنت أنا بعمل مسرحية مع سيد زيان وكنت عامل دور عسكري، وهو في نفس الوقت كان بيعمل رواية مع الأستاذ عبد المنعم مدبولي ومحمود عبد العزيز وبيعلب دور عسكري برضو، وكان في الموسم المسرحي يقولك العيال اللي عاملين عساكر ونجحنا واتقابلنا هناك وبدأت الصداقة حتى الآن".



