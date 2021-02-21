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فن

في مركب عم أحمد.. قصة هنيدي مع علاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:25 م
محمد هنيدى وعلاء
محمد هنيدى وعلاء ولى الدين واشرف عبد الباقى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان محمد هنيدي كواليس علاقة الصداقة التي جمعته بالفنان أشرف عبد الباقي والفنان الراحل علاء ولي الدين، موضحا أنهم كانوا يواظبون على السهر والخروج سويا بصفة شبه يومية.

وأوضح هنيدي خلال حواره في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، أنه تعرّف أولا على علاء ولي الدين في المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن يبدأ أي منهما في مجال التمثيل، ثم تعرّف على أشرف لاحقا في الإسكندرية.

وأضاف: "أنا كنت أنا بعمل مسرحية مع سيد زيان وكنت عامل دور عسكري، وهو في نفس الوقت كان بيعمل رواية مع الأستاذ عبد المنعم مدبولي ومحمود عبد العزيز وبيعلب دور عسكري برضو، وكان في الموسم المسرحي يقولك العيال اللي عاملين عساكر ونجحنا واتقابلنا هناك وبدأت الصداقة حتى الآن".

وأشار هنيدي إلى أنهم كانوا يجتمعون مساء كل ليلة في مركب نيلية، وكان صاحبها يدعى "عم أحمد"، قائلا: "كنا بنخلص يومنا وكان أشرف الوحيد اللي عنده عربية فكنا بنتجمع بالليل وأشرف ياخدنا نروح أي مكان، بس السهرة الأساسية كانت في النيل، كان في مراكبي اسمه عم أحمد الله يرحمه، عرفنا واتصاحبنا عليه وبقينا نروح سواء معانا فلوس أو ممعناش ونتفسح، أي مشوار كان بيطلع في دماغنا كنا بنعمله".
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