من غد.. البحرين تطبق هذه الإجراءات على القادمين عبر منافذها الحدودية

أعلنت السلطات البحرينية أنه بدءًا من غد الإثنين سيتم العمل ‏بالإجراءات الاحترازية الجديدة عبر المنافذ الحدودية لمجابهة فيروس ‏كورونا المستجد.‏





وشملت الإجراءات، إضافة إلى الفحص المخبري عند الوصول للقادمين‏، إجراء فحص جديد بعد 5 أيام، مع خفض رسوم الفحوصات إلى 36 دينارا.‏





وأوضحت أن الفحص المخبري الثالث سيكون في اليوم العاشر ‏من الوصول لجميع القادمين، والذين تمتد إقامتهم لأكثر من 10 ‏أيام، لافتة إلى أنه سيتم التواصل من قبل وزارة الصحة مع من تُثبت فحوصاته إصابته بالفيروس.



