وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة بعد جولة موسعة بمطار مرسى علم ..صور

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني اليوم، الأحد، مطار مرسى علم الدولي الذي يعد أحد أهم مطارات الجذب السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وكان ذلك بعد الزيارة التي قام بها أمس لمطار الغردقة الدولي.





رافق وزير الطيران، أثناء الجولة، الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وكان في استقبالهما اللواء طارق زادة، مدير مطار مرسى علم.





في بداية الجولة، تفقد الوزير صالات السفر والوصول، ومنطقة الجوازات، وسيور الحقائب ومهبط الطائرات، وكاونترات إنهاء إجراءات السفر، ومنافذ الأسواق الحرة لشركة مصر للطيران بالمطار، كما قام بمتابعة أنظمة المراقبة للاطمئنان على الإجراءات الأمنية المطبقة.





وخلال الجولة، أشاد وزير الطيران المدني، بدور جميع العاملين بمطار مرسى علم؛ لحرصهم الشديد على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار في ظل جائحة فيروس كورونا، واطمأن على جاهزية المطار وتزويده بالكاميرات الحرارية المستخدمة للكشف عن درجة حرارة الركاب والعلامات الإرشادية داخل صالات المطار، وكذا الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى من أجل ضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطار، مثمنًا دور إدارة مطار مرسى علم الدولي في توفير كافة التسهيلات والخدمات المقدمة للسائحين من مختلف دول العالم وخاصة أن المطار شهد الفترة الماضية استقبال عدد من رحلات الشارتر وعلي متنها جنسيات مختلفة من السائحين.





من ناحية أخرى، وعقب وصوله إلى مطار القاهرة، أجرى وزير الطيران المدني، جولة تفقدية بمهبط الطائرات، كما تابع أعمال التطوير بمنطقة سيور وتجميع الحقائب بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ وأجهزة الكشف الأمنى عن الحقائب CTX الجديدة واطمأن على انتظام حركة التشغيل والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة.



