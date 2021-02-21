إصابة سمكري سيارات وزميله بميت غمر بحروق متفرقة

اصيب سمكرى سيارات وزميله بحروق فى جسدهما أثناء محاولة الأول الأخير إنقاذ زميله بعد اشتعال موقد الغاز به اثناءء عمله داخل الورشة الخاصة به في قرية صهرجت الكبرى التابعه لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية





كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بورود اشارة لمركز شرطه ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول كل من كريم .ن.ر 21 عاما سمكرى سيارات، مصاب بحروق بالجبهه والوجه واليدين، من الدرجتين الأولى والثانية بنسبه 10 % ، وأحمد .ف.م 28 عاما سمكرى سيارات مصابا بكدمة بالظهر إدعاء حادث عارض، ويقيمان بقريه صهرجت الكبرى دائره مركز ميت غمر.



وبانتقال ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ، وبسؤالهما قرر انه اثناء عملهما بالورشة ملك الثانى بالقرية محل إقامتهم، وقيام الأول بإشعال موقد غاز صغير، حدث تسريب للغاز مما إدى إلى اشتعال النيران بملابسه، وهو ما أدى إلى حدوث إصابته، وأثناء قيام الثانى بمحاوله انقاذه سقط أرضا، وحدثت إصابته، وبسؤاله لم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وأضاف الثانى بعدم وجود تلفيات بالورشة.





و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1666 لسنة 2021 إدارى مركز ميت غمر وجارى العرض على النيابه العامه المباشره التحقيقات.