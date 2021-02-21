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توك شو

تفوق على إيران وإسرائيل.. الجيش المصري الأول عربيا والثالث عشر عالميا

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:19 م
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
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حمزة شعيب
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن موقع جلوبال فاير قيم الجيش المصري بإنه يحتل المركز الـ 13 علي مستوي العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، :"الجيش الياباني يحتل المرتبة الخامسة علي مستوي العالم، لافتا إلى أن مصر تفوقت علي إيران وإسرائيل في الترتيب".

وأوضح:"  التقييم لا يعتمد علي نوعية الأسلحة فقط ولكن يعتمد علي الخبرات القتالية ومصر تتميز في ذلك".

وأشار الى أن مصر تحتل المرتبة الأولي عربيا، والجنود المصريين لديهم خبرات كبيرة، مضيفا:" مصر أكثر دولة علي مستوي العالم تقوم بعمل تدريبات ومناورات مشتركة مع دول مختلفة".

وأكمل مدير إدارة الشئون المعنوية الاسبق:" المناورات المستمرة للجيش ترفع من كفاءة القوات المسلحة المصرية".
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