تعقيمات كل ساعة وإجراء الامتحانات على فترات.. آداب القاهرة تكشف خطتها في اختبارات الفصل الدراسي الأول.. وموقف الطلاب الوافدين والعالقين بالخارج

عميد آداب القاهرة يكشف عن نظام الامتحانات

آداب القاهرة توضح موقف الطلاب الوافدين والعالقين بالخارج من الامتحانات









تستعد كليات جامعة القاهرة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للأجندة والخطة التي وضعها مجلس الجامعة، حيث تجري كل كلية الامتحانات وفقًا لإمكاناتها ومدى تأهيل طلابها وتدريبهم على كيفية وشكل الامتحانات.





وفي هذا التقرير، يعرض "صدى البلد"، خطة كلية الآداب بالجامعة لإجراء الامتحانات، سواء للطلاب المصريين أو الوافدين، وكذلك توضيح موقف الطلاب العالقين في الخارج وكيفية إجراء الامتحانات لهم.





قال الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إنه سيتم انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية اعتبارا من يوم 27 من شهر فبراير الجاري.





وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من المقرر الانتهاء منها يوم 18 من شهر مارس القادم، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الكلية.





وأضاف "كامل" أن الامتحانات ستكون مقسمة على ثلاث فترات، بحيث تكون كل فترة على حسب الأعداد المقررة من كل فرقة دراسية، منعًا للتجمعات والتكدسات الطلابية في مقر الكلية.





ولفت إلى أن هناك فترة زيادة وتكون مخصصة لطلاب الساعات المعتمدة أو الدراسات العليا، وتنتهي آخر فترة في تمام الساعة الخامسة مساءً.





وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى أنه سيتم تخصيص ساعة بين كل فترة والأخرى لعمل التعقيمات اللازمة، في قاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب وجميع الأماكن بالكلية.





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ونوه بأن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" حيث يكون هناك من 20 إلى 25 نقطة، اختيار من متعدد أو ضع علامة صح أو علامة خطأ، على أن تكون مدة الامتحان ساعة واحدة.





وأكد متابعة الكلية لتطبيق كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة، ومدى التزام جميع الطلاب بها، مع وجود الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب والاطمئنان على صحتهم قبل دخولهم لمقر الكلية.





وقال إنه سيتم منع أي طالب من دخول الكلية دون ارتداء الكمامة، ويكون الدخول من بوابات التعقيم الإلكتروني، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.





وبالنسبة إلى إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب الوافدين والعالقين بالخارج من الملتحقين بالكلية، كشف الدكتور شريف كامل عن موقفهم من الامتحانات.





وأوضح "كامل" أن الطالب يقوم بملء الاستمارة الخاصة به، وإجراء الامتحانات الخاصة به من الدولة الموجود بها، بالتزامن مع إجراء الامتحانات بالكلية في مواعيدها المحددة.





وأضاف أنه يمكن للطلاب غير القادرين على إجراء الامتحانات، أو غير الراغبين في إجرائها من الخارج تقديم عذر للكلية، لتأجيل الامتحانات الخاصة بهم وإجراؤها لهم في وقت لاحق.





ولفت إلى أن نظام الامتحانات الخاصة بالطلاب الوافدين أو العالقين في الخارج سيكون بنفس طريقة وشكل الأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين.





وأشار إلى أن الكلية تعمل دائما على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتقديم كافة خدماتها للطلاب ، تسهيلًا عليهم سواء في العملية التعليمية أو خلال الامتحانات ، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي نشهدها .





كان الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن الجامعة تستعد لإجراء الامتحانات بكافة الطرق سواء حضوريا في مقر الجامعة أو أونلاين ، على حسب القرارات الخاصة بكل كلية.





وأكد علم الدين على أن الجامعة يتوفر بها كافة الإمكانيات التي تتيح للطالب إجراء الامتحان بأي الطريقتين، لافتًا إلى أنه تم تأهيل الطلاب بشكل كاف على استخدام المنصات الإلكترونية.





وأشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام ستشهد أكثر من نمط من حيث طرق إجرائها وتعامل الكليات معها، وذلك وفقًا لإمكانيات كل كلية ومدى تأهيل وتدريب طلابها.



