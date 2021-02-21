جامعة الأزهر: لا توجد إجازة بين الامتحانات وبداية الفصل الثاني

كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن تفاصيل استكمال الامتحانات بالكليات واستئناف الدراسة بحضور الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.





وقال الشربيني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الكليات يوم السبت المقبل، منوها إلى أنها في الغالب ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع.





وذكر الشربيني، أنه لا توجد اجازة وستستكمل الدراسة مباشرة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدون فواصل، منوها إلى أنه تم الموافقة على مد الفصل الدراسي الثاني لمدة تتراوح من ثلاثة أسابيع إلى أربعة.





وأكد أنه تم التشديد على الاجراءات الاحترازية بشكل كبير في لجان الامتحانات وعند استئناف الدراسة، منوها إلى أنه بالنسبة للجان الامتحانات وتواجد الطلاب فيها فإنه من المقرر أن يتم حضور الطلاب بواقع ثلث استيعاب القاعة المخصصة لهم.





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