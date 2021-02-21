أخبار كورونا الفنية | إصابة أحمد مكي .. وتعافي الراقصة دينا .. وتدهور حالة والدة رضوى الشربيني

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:





إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا

أصيب الفنان أحمد مكي، بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل، التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع، حسب إعلانه عبر حسابه على تويتر.





وكانت أنباء ترددت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.









تعافي الراقصة دينا من فيروس كورونا





اعلنت الراقصة دينا عن تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونشرت صورة لها وعلقت قائلة:" الحمد لله دائما و أبدأ بشكر كل اصحابي وحبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدا على دعواتكم ليا.





وتابعت دينا :"الحمد لله بعد اسبوعين نتيجة التحليل سلبية، وأنا مازلت ملتزمة بالعلاج والراحة علشان مايحصل اي مضاعفات ، بشكركم كلكم على دعواتكم وحبكم اللي حقيقي فرقوا معايا جدا في فترة العزل".





واضافت دينا: " و بشكر جدا دکتوري الدكتور بيجاد على رعايته ليا طوال فترة مرضي. من فضلكم ،خدوا بالكم على نفسكم وربنا يشفي كل مريض. بحبكم".





رضوى الشربيني تعلن تدهور حالة والدتها الصحية





تدهورت حالة والدة الإعلامية رضوى الشربينى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذى استدعى دخولها غرفة رعاية مركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعى .





وكشفت جيلان عاصم، ابنة خالة الإعلامية رضوى الشربيني، عن تدهور حالة خالتها الصحية ونشرت تدوينة عبر حسابها على فيسبوك وكتبت " نحن لا نملك الا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك يا خالتو هاله ويعافيك من كل سوء ".





وتابعت : برجاء الدعاء المكثف ب إخلاص و صدق بالشفاء العاجل .. خالتو هاله علي جهاز التنفس الصناعي في رعاية العز كورونا".

واضافت : أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما .. شفاكي الله وعفاكي يا حبيبتي طهور و خير ان شاء الله .. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك ..اللهم انا نسألك تمام النعمة وكمال الفضل والمنة ، اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ، اللهم انا نسألك عفوا وعافية ومعافاة وشفاءا من كل داء اللهم آمين آمين آمين و صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..الحالة حرجة ارجوكم كثفو الدعاء".





إصابة المذيع خالد جواد بـ فيروس كورونا

اعلن المذيع خالد جواد عن إصابته بفيروس كورونا من خلال فيديو ساخر عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك





وظهر خالد جواد في الفيديو وهو يتناول التفاح والموز والبيتزا، دون الشعور بالطعم إطلاقًا.





وحذر خالد جواد، أصدقاءه والمخالطين له، بضرورة توخي الحذر، بعد إصابته بكورونا، وضرورة اتخاذهم الإجراءات الاحتزارية اللازمة.