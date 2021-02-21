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فن

إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:47 م
صدى البلد
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قسم الفن

أصيب الفنان أحمد مكي، بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل، التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع، حسب إعلانه عبر حسابه على تويتر.


وكانت أنباء ترددت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا. 


ونشر الفنان أحمد مكي، البوستر الدعائي الأول، لمسلسله الجديد "الاختيار 2 رجال الظل"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق أحمد مكي علي البوستر كاتبًا: "ان شاء الله رمضان 2021".


مسلسل الاختيار في جزئه الثاني سيتطرق لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في عام 2013، حين تم فضه من قبل قوات الشرطة والجيش وازداد حينها عنف الإخوان والجماعات الإرهابية بعد أسابيع من إزاحة وعزل محمد مرسي من الحكم ، ووقعت حينها العديد من أعمال العنف ومقتل عدد من قوات الشرطة.


كريم عبد العزيز وأحمد مكي يستعدان لتقديم عمل درامي تاريخي يجسد ملحمة شهداء الشرطة الأبرار الذين قتلوا على يد الخونة من جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما يخشى الإخوان إعادة الحديث عنه في حلقات مسلسل الاختيار 2 .
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