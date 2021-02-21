بردان في البيت .. 7 حيل تشعرك بالدفء في البرد الشديد

نتعرض خلال فصل الشتاء للشعور بـ البرد الشديد حتى اذا ارتدينا طبقات متعددة من الملابس وجلسنا داخل المنزل وفعلنا كل ما بوسعنا إلا ان الشعور بالبرد يظل مستمرا خاصة فى ايام الموجات الباردة ودرجات الحرارة شديدة الانخفاض. إقرأ أيضا دراسة: الإصابة بنزلات البرد والسلالة السابقة من كورونا توفر حماية 20% ونقدم اليكم بعض النصائح للتدفئة داخل المنزل وفقا لما جاء في موقع " nih " :

- ارتدِ ملابس دافئة في الأيام الباردة حتى لو كنت تقيم في المنزل، ضع بطانية على ساقيك وارتداء الجوارب والنعال.





- اضبط الحرارة على 68-70 درجة فهرنهايت على الأقل لتوفير فواتير التدفئة داخل المنزل.





- أغلق الغرف التي لا تستخدمها وأغلق الفتحات وأغلق الأبواب في هذه الغرف ، وأبق باب القبو مغلقًا، وضع منشفة ملفوفة أمام جميع الأبواب لمنع تيارات الهواء.





- تأكد من عدم فقد منزلك للحرارة عبر النوافذ، أغلق الستائر والستائر، إذا كانت لديك فجوات حول النوافذ ، فحاول استخدام تجاعيد الطقس أو السد لإبعاد الهواء البارد.





- عند الذهاب للنوم ، ارتدِ ملابس داخلية طويلة تحت بيجاما ، واستخدم أغطية إضافية مع ارتداء قبعة.





- تأكد من تناول ما يكفي من الطعام للحفاظ على وزنك: إذا لم تأكل جيدًا ، فقد يكون لديك دهون أقل تحت جلدك. تساعدك دهون الجسم على البقاء دافئًا.



