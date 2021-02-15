دراسة: الإصابة بنزلات البرد والسلالة السابقة من كورونا توفر حماية 20%

كشفت دراسة علمية أمريكية جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة بنسلفانيا، أن الأجسام المضادة للنسخ السابقة من فيروس كورونا أو نزلات البرد يمكن أن توفر وقاية أو حماية من الإصابة بعدوى أن الأجسام المضادة للنسخ السابقة من فيروس كورونا أو نزلات البرد يمكن أن توفر وقاية أو حماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد 19.





وقال البروفيسور سكوت هينسلي أستاذ في علم الأحياء الدقيقة في كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا، والمشرف على الدراسة، انه يؤدي التعرض السابق لـ فيروس كورونا كوفيد -19 او لنزلات البرد، إلى إنتاج أجسام مضادة تحمي من الفيروس.





وأوضح البروفيسور هينسلي، أن الأجسام المضادة من عدوى فيروسات كورونا الشائعة السابقة يمكن أن توفر خلايا الذاكرة B والخلايا T الموجودة مسبقًا مستوى معينًا من الحماية أو على الأقل تقليل شدة حالة الإصابة بالفيروس.





وقام الباحثون بفحص عينات الدم المخزنة قبل الوباء من مئات الأشخاص، ووجدوا أن أكثر من 20% من عينات ما قبل الجائحة تحمل أجسامًا مضادة "تفاعلية متصالبة" يمكن أن ترتبط بالفيروسات العادية المسببة لنزلات البرد بالإضافة إلى بعض مواقع رئيسية على فيروس كورونا



