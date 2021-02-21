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رياضة

محمد زيدان يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده الـ38

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:41 م
متعب وزيدان
متعب وزيدان
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محمد بدران
حرص محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق، علي تهنئة عماد متعب، نجم المنتخب وفريق الكرة بالأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر محمد زيدان صورة عبر حسابه علي موقع "إنستجرام" بصحبة متعب وعلق قائلًا "‏‏‏عيد ميلاد سعيد".

واحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 38، والقناص من مواليد 20 فبراير عام 1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عامًا.

وخاض عماد متعب 320 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل خلالهما 120 هدفا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 6 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، كما توّج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات.
محمد زيدان يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده الـ38
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