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توك شو

بحريات.. اكتشاف معدن نادر وببصمة فريدة في مصر.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:51 م
معدن فريد في مصر
معدن فريد في مصر
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إبراهيم القادري
عرضت قناة روسيا اليوم فيديو يوضح اكتشاف معدن ببصمة فريدة في صحراء مصر 
وأكد العالم المصري حسن حلمي ، الحاصل على جائزة غوج فورستر الألمانية عن اكتشاف معدن نادر في مصر .

وأضاف الفيديو ان المعدن الذى تم اكتشافه أطلق عليه اسم " بحريات " لاكتشافه في الواحات البحرية .

واوضح الفيديو ان المعدن الذى تم اكتشافه له خصائص بصرية وكيميائية نادرة ويتم استخدامه في أغراض طبية وعسكرية مؤكدا ان اهم ما يميز المعدن بصمته الخاصة التي تكمن في تركيبته الذرية بالاضافة إلى طريقة رص ذرات عناصره المختلفة .

وتابع ان هذا المعدن يتمتع بقيمة اقتصادية عالية ويعتبر بديلا طبيعيا لمادة برمنغنات البوتاسيوم .
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