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خذلهم الجميع وأنصفهم السيسي.. تفاصيل أزمة سكان عقار كوم الشقافة المائل.. والأهالي: الرئيس أنقذنا

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:01 م
تسليم الوحدات لسكان
تسليم الوحدات لسكان العقار المائل
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أحمد بسيوني

ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، صراخ وعويل من 8 أسر منكوبة في الإسكندرية، بعدما تبين ميل العقار الذي يعيشون فيه بدرجة تجعل من المستحيل مواصلة الحياة داخله، ليجدوا أنفسهم في الشارع بلا مأوى.


في السابع من فبراير، تبين وجود ميل كبير في أحد العقارات الكائنة في 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز بنطاق حي غرب الإسكندرية، وعلى الفور، تقرر إخلاء العقار وإزالته، وإخلاء خمس عقارات مجاورة لحين التأكد من سلامتها الإنشائية، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.


ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية، وأصدرت تكليفات لجميع المديريات المعنية من مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة واللازمة وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة.


ووفرت مديرية التربية والتعليم مدرسة وجهزتها بالأسرة والفرش والبطاطين وتقديم الوجبات لهم،  بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنةالهندسية من كافة الأعمال.


وقضى سكان العقار ليلتهم الأولى في الشارع رافضين الذهاب إلى المدرسة وسط صرخات من النساء، وبكاء الأطفال، في ظل مصير مجهول بعدما فقدوا سكنهم، الذي دفع فيه البعض تحويشة العمر.


وبعد مرور أقل من أسبوعين، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل الأسر الثمانية المتضررة من عقار كوم الشقافة إلى مدينة بشائر الخير وتوفير وحدات سكنية لهم، مجهزة ومؤثثة بالكامل بكافة الأجهزة.


والتقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أول أمس الجمعة، مع أهالي العقار المائل المتضررين، ليزف لهم البشرى السعيدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وقال المحافظ إنه بعد رفع شكوى الأهالي إلى الرئيس أعطى تعليماته فورا بالدعم الكامل للأهالي، وتوفير وحدات سكنية لهم بمدينة بشاير الخير، مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وأضاف أنه بدءا من غدا سيتم نقل الأسر إلى شقق بشائر الخير.


وأكد أن الدولة رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

 

وتسلم الأهالي بالأمس الشقق المخصصة لهم في مدينة بشاير الخير وسط أهازيج من الأغاني وهتافات تحيًا مصر، والزغاريد، وعلت الفرحة وجوههم، حيث عادت إليهم الحياة من جديد عقب توفير مأوى لهم وحياة كريمة جديدة، وهي المقولة التي طالما رددها الرئيس السيسي "حياة كريمة لشعب عظيم".


وفور دخولها إلى حياتها الجديدة بمدينة بشائر الخير، لم تجد نعمة إسماعيل أفضل من أن تسجد شكرًا لله على هذه المنحة الربانية التي جاءت على يد الرئيس السيسي.


وتقدمت نعمة إسماعيل بالشكر والتقدير إلى الرئيس على استجابته السريعة لدعمهم وتوفير سكن بديل لهم، قائلة "الرئيس أنقذنا من الضياع، دايمًا حاسس بينا وبأوجاعنا إحنا كنا كلها كام يوم والدراسة تبدأ ونكون في الشارع لولا تدخل الرئيس الله يباركله".


وقال عبدالله "خسرت تحويشة العمر في شقة العقار المائل، أنا عاجز عن تقديم كلمات الشكر والعرفان للرئيس السيسي ومهما أقول مش هاوفيه حقه".


وحول وضع العقارات المجاورة، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه تم تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة لفحص العقارات المجاورة لعقار كوم الشقافة المائل، لبحث السلامة الإنشائية لهذه العقارات.


وأضافت شعبان في تصريحات اليوم أثناء نقل المواطنين من أحدى مدارس كرموز إلى مدينة بشائر الخير، أن اللجنة خلصت إلى أن وضع هذه العقارات سليمة وحتى العقارات التي بها ميل فنسبة الميل مستقرة ولا خطورة على حياة السكان.


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