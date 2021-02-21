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حوادث

براءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط من تهمة قتل المتظاهرين

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:42 م
محكمة
محكمة
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أسماء الجنبيهى

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، حكما ببراءة اللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط وأفراد شرطة، من اتهامهم بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011.

وتضمن حكم البراءة كل من:" اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة الأسبق والضباط" عمرو صلاح علام  رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلى محمد نبيل الزينى معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن السيد عبد النبي الشبراوى وسامى شعبان عبد القادر وعصام بيومى عبد السميع وسعيد السيد أبو سمك وخالد عبد المنعم يوسف"، المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة البحيرة فى أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضى.

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