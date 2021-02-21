تعرف على فوائد القرفة بالحليب

قدم الدكتور محمد السيد؛ خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد القرفة بالحليب.





1- القرفة هي منشط ومقوي للإحتباس الحراري ، شرب الحليب والقرفة يساعد على زيادة التدفئة الداخلية لدى الجسم وزيادة الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.





2- يساعد على منع وعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.





3- يساعد بشكل كبير في علاج برودة اليدين والقدمين بشكل مزمن.





4- بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد مشروب الحليب والقرفة على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وتقلصات المعدة والامعاء .





5- يساعد أيضا على التحكم في السوائل داخل الجسم ، لذلك هو علاج فعال للإسهال لدى الأطفال.





6- وإن كنت تبحث عن علاج منزلي للأرق ، فإن مشروب الحليب والقرفة فعال جدا في التغلب على الارق .





7- أن القرفة تساعد في تحسين جميع الأمور ووظائف الجسم الاخرى .





8- أخيرا، إن شرب الحليب بالقرفة بانتظام يساعد على الحد من تسوس الأسنان وتقوية اللثة





9- تحتوي القرفة على فوائد كثيرة وخصوصا للدورة الدموية فالقرفة تعمل على تحسين الدورة الدموية في الجسم وتحسين عمل عضلة القلب وضخ المزيد من الدم وتمنع تكون الكولسترول في الشرايين والأوردة كما تعمل على تقليل خطر الإصابة بجلطات القلب وانسداد الشرايين



