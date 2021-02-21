صحة النواب: توفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال أيام

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أعضاء لجنة الصحة أكدوا ضرورة جاهزية الدولة للمرحلة الأولى من تطبيق التأمين الصحي الشامل.





وتابع حاتم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "سيتم توفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة".





وأردف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: "مصر ستوفر لقاحات كورونا للدول المجاورة وخلال الشهر القادم ستكون اللقاحات متاحة للمواطنين".



