موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة "مدير الدعوة" في جنوب سيناء

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري من المتقدمين لمسابقة “مدير الدعوة” بمديرية جنوب سيناء ، وذلك يوم الأحد الموافق 28 / 2 / 2021م ، بمقر مسجد النور بالعباسية ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وهم :
|م
|الاسم :
|المديرية :
|1.
|نبيل عجيب جاد أبوعبدالله
|الإسكندرية
|2.
|حسين عبد النبي حسين عمار
|أسيوط .
|3.
|عماد محمد محمد هيبة
|البحيرة
|4.
|محمد مصطفي كامل طه عبد الحق
|بور سعيد
|5.
|أحمدرمضان محمود الحضري
|جنوب سيناء .
|6.
|جادالحق عبدالعاطي جادالحق عبدالعاطي
|جنوب سيناء .
|7.
|حسن إبراهيمحسن ابراهيم
|جنوب سيناء .
|8.
|السيد يوسف السيد غيط
|جنوب سيناء .
|9.
|محمد إبراهيمالسعيد عواد
|جنوب سيناء .
|10.
|محمود السيد محمود المكاوي
|جنوب سيناء .
|11.
|هاني صلاح السيد أبوالفتوح
|جنوب سيناء .
|12.
|إبراهيمالشحات موسي محمد
|الدقهلية
|13.
|أشرف محمود عطية أحمد
|الدقهلية
|14.
|خالد صبرني عبدالمطلب شديد
|الدقهلية
|15.
|عاطف محمد مهدى السيد
|الدقهلية
|16.
|محمد إبراهيمالسيد محمد سليمان
|الدقهلية
|17.
|محمد على محمد تايب
|سوهاج .
|18.
|هلال شعبان علي محمد
|سوهاج .
|19.
|وائل أحمد أحمد محمد
|سوهاج .
|20.
|سعيد عبدالعزيز عبدالوهاب نصار
|الشرقية
|21.
|حسين راضي سيدأحمد أمنه
|القاهرة
|22.
|حسين عبد اللطيف توفيق
|القاهرة
|23.
|علي محمود علي سليمان
|القاهرة
|24.
|علي عبد النعيم علي حسن زهران
|القليوبية
|25.
|عبدالله أحمدعبدالراضي خليل
|قنا .
|26.
|على عبد الستار محمد مصطفى
|كفر الشيخ.
|27.
|محمد السعيد عبدالله كواسه
|كفر الشيخ.
|28.
|محمد عبد الواحد أحمدإسماعيل الخولي
|كفر الشيخ.
|29.
|مسعد يوسف فتحي مصطفى
|كفر الشيخ.
|30.
|السعيد فوزي بدوي جاد
|مرسى مطروح .
|31.
|محمد أحمد محمد عبده
|مرسى مطروح .
|32.
|عاصم محمد عبد العزيز التليتي
|المنوفية
|33.
|أحمدحسن فولى محمد
|المنيا .