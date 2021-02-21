موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة "مدير الدعوة" في جنوب سيناء

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري من المتقدمين لمسابقة “مدير الدعوة” بمديرية جنوب سيناء ، وذلك يوم الأحد الموافق 28 / 2 / 2021م ، بمقر مسجد النور بالعباسية ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.



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