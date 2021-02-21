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ديني

موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة "مدير الدعوة" في جنوب سيناء

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:21 م
موعد الاختبار التحريري
موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة “مدير الدعوة”
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محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري من المتقدمين لمسابقة “مدير الدعوة” بمديرية جنوب سيناء ، وذلك يوم الأحد الموافق   28   / 2 / 2021م ، بمقر مسجد النور بالعباسية ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وهم :
مالاسم :المديرية :
1.نبيل عجيب جاد أبوعبداللهالإسكندرية
2.حسين عبد النبي حسين عمارأسيوط .
3.عماد محمد محمد هيبةالبحيرة
4.محمد مصطفي كامل طه عبد الحقبور سعيد
5.أحمدرمضان محمود الحضريجنوب سيناء .
6.جادالحق عبدالعاطي جادالحق عبدالعاطيجنوب سيناء .
7.حسن إبراهيمحسن ابراهيمجنوب سيناء .
8.السيد يوسف السيد غيطجنوب سيناء .
9.محمد إبراهيمالسعيد عوادجنوب سيناء .
10.محمود السيد محمود المكاويجنوب سيناء .
11.هاني صلاح السيد أبوالفتوحجنوب سيناء .
12.إبراهيمالشحات موسي محمدالدقهلية
13.أشرف محمود عطية أحمدالدقهلية
14.خالد صبرني عبدالمطلب شديدالدقهلية
15.عاطف محمد مهدى السيدالدقهلية
16.محمد إبراهيمالسيد محمد سليمانالدقهلية
17.محمد على محمد تايبسوهاج .
18.هلال شعبان علي محمدسوهاج .
19.وائل أحمد أحمد محمدسوهاج .
20.سعيد عبدالعزيز عبدالوهاب نصارالشرقية
21.حسين راضي سيدأحمد أمنهالقاهرة
22.حسين عبد اللطيف توفيقالقاهرة
23.علي محمود علي سليمانالقاهرة
24.علي عبد النعيم علي حسن زهرانالقليوبية
25.عبدالله أحمدعبدالراضي خليلقنا .
26.على عبد الستار محمد مصطفىكفر الشيخ.
27.محمد السعيد عبدالله كواسهكفر الشيخ.
28.محمد عبد الواحد أحمدإسماعيل الخوليكفر الشيخ.
29.مسعد يوسف فتحي مصطفىكفر الشيخ.
30.السعيد فوزي بدوي جادمرسى مطروح .
31.محمد أحمد محمد عبدهمرسى مطروح .
32.عاصم محمد عبد العزيز التليتيالمنوفية
33.أحمدحسن فولى محمدالمنيا .

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