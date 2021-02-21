بدء عودة طلاب المدن الجامعية بجميع فروع جامعة الأزهر الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم، عن استعداد المدن الجامعية لاستقبال طلاب وطالبات كليات الجامعة بالقاهرة وجميع فروع الجامعة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من فبراير الجاري.





كما أعلن نائب رئيس الجامعة عن ال استعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات في ضوء توجيهات إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بوضع جدول زمني لعودة الطلاب والطالبات، لافتًا إلى أن الجدول تضمن استقبال طلاب وطالبات محافظات الوجه القبلي يوم الثلاثاء المقبل، وبالنسبة لطلاب وطالبات محافظات الوجه البحري تقرر استقبالهم الأربعاء المقبل، على أن يبدأ صرف التغذية يوم السبت الموافق 27من فبراير.

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، من خلال الانتهاء من عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع الحجرات بالمدن الجامعية.



